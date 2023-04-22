Украинские артиллеристы одним выстрелом уничтожили две вражеские БМД: 'бавовна' попала на видео

Украинские силы обороны продолжают сокращать численность российской армии и превращать вражескую технику в металлолом. С помощью аэроразведки удалось зафиксировать "демилитаризацию" двух БМД армии РФ.

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Вражескую технику сожгли артиллеристы. Об этом в Twitter сообщил украинский военнослужащий Андрей Л. (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Две единицы российской техники, вероятно, пытались спрятаться за лесополосой, однако, благодаря аэроразведке украинских военнослужащих, россиян ждала уже привычная судьба – полное уничтожение.

Украинские артиллеристы нанесли всего два прицельных удара. В результате прицельной работе защитников страны, две боевых машины десанта российской армии были уничтожены.

Напомним, войска России за сутки 21 апреля потеряли в войне против Украины еще 680 оккупантов. Также на фронте уничтожены 4 танка, 4 бронемашины и 5 артиллерийских систем противника.

Ранее операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ эффектно ликвидировали российский танк Т-90. Украинские бойцы в одном из направлений заложили противотанковые мины ТМ-62, на которых и взорвался вражеский танк.

Как сообщал OBOZREVATEL, снайперы ССО показали, как уничтожают оккупантов в Бахмуте. А защитники юга показали кадры уничтожения "шахедов" во время ночной атаки.

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