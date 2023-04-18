Работают снайперы: ССО показали, как уничтожают оккупантов в Бахмуте. Видео

Страна-агрессор Россия ежедневно продолжает терять десятки своих солдат на Бахмутском направлении. Часть из них ликвидируют снайперские группы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Соответствующие кадры опубликовали в официальном Telegram-канале ССО ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). В ролике показана работа бойцов 8-го отдельного полка специального назначения.

Преимущественно снайперы ССО уничтожают российских захватчиков ночью, выслеживая их через тепловизионные прицелы. В первую очередь под огнем наших воинов оказываются оккупанты-штурмовики.

"В то же время снайперы ССО Украины точным огнем делают невозможными попытки противника закрепиться на занятых участках и обустроить позиции", – сказано в сообщении.

На этих кадрах можно увидеть ликвидацию шести российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, пограничники ГПСУ, которые вместе с воинами ВСУ держат оборону в Бахмуте Донецкой области, на днях сократили состав "второй армии мира" на 11 особей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!