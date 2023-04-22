ВСУ ликвидировали за сутки 680 оккупантов, уничтожили 5 артиллерийских систем и 4 танка врага – Генштаб
Войска России за минувшие сутки потеряли в войне против Украины еще 680 оккупантов. Также на фронте уничтожены 4 танка, 4 бронемашины и 5 артиллерийских систем противника.
Такие данные обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 22 апреля. Как отмечается, в целом с начала масштабного вторжения потери захватчиков составили 185 730 человек.
Обновленная картина потерь армии РФ выглядит так:
– 185 730 (+680) человек личного состава;
– 3672 (+4) танка;
– 7130 (+4) боевых бронированных машин;
– 2832 (+5) артиллерийские системы;
– 289 (+4) средств ПВО;
– 308 (+0) самолетов;
– 293 (+0) вертолета;
– 2398 (+4) БПЛА оперативно-тактического уровня;
– 5718 (+5) единиц автомобильной техники и автоцистерн;
– 337 (+3) единиц специальной техники;
– 911 (+0) крылатых ракет;
– 18 (+0) кораблей/катеров;
– 539 (+0) РСЗО.
Данные о потерях противника уточняются.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– По данным Генштаба, на днях оккупанты не пропустили в РФ колонну грузовиков с собственными ранеными. Транспорт развернули назад на оккупированную Луганщину, часть захватчиков не выжила.
– На 423-е сутки войны враг сосредотачивает атаки на четырех направлениях. Наши воины отбили там 53 атаки.
– Украинские пограничники отбили три атаки противника на Донетчине, уничтожив 25 захватчиков.
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