ВСУ ликвидировали за сутки 680 оккупантов, уничтожили 5 артиллерийских систем и 4 танка врага – Генштаб

Войска России за минувшие сутки потеряли в войне против Украины еще 680 оккупантов. Также на фронте уничтожены 4 танка, 4 бронемашины и 5 артиллерийских систем противника.

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Такие данные обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 22 апреля. Как отмечается, в целом с начала масштабного вторжения потери захватчиков составили 185 730 человек.

Обновленная картина потерь армии РФ выглядит так:

– 185 730 (+680) человек личного состава;

– 3672 (+4) танка;

– 7130 (+4) боевых бронированных машин;

– 2832 (+5) артиллерийские системы;

– 289 (+4) средств ПВО;

– 308 (+0) самолетов;

– 293 (+0) вертолета;

– 2398 (+4) БПЛА оперативно-тактического уровня;

– 5718 (+5) единиц автомобильной техники и автоцистерн;

– 337 (+3) единиц специальной техники;

– 911 (+0) крылатых ракет;

– 18 (+0) кораблей/катеров;

– 539 (+0) РСЗО.

Данные о потерях противника уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба, на днях оккупанты не пропустили в РФ колонну грузовиков с собственными ранеными. Транспорт развернули назад на оккупированную Луганщину, часть захватчиков не выжила.

– На 423-е сутки войны враг сосредотачивает атаки на четырех направлениях. Наши воины отбили там 53 атаки.

– Украинские пограничники отбили три атаки противника на Донетчине, уничтожив 25 захватчиков.