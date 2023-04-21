"Охота за российскими танками продолжается": воины ССО показали эффектные кадры уничтожения вражеской техники. Видео
Украинские защитники продолжают без устали уничтожать военную технику врага. Для этого они применяют разные средства. Операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ эффектно ликвидировали российский танк Т-90.
Об этом рассказала пресс-служба командования ССО в официальном Telegram-канале и опубликовала соответствующее видео.
Украинские бойцы в одном из направлений заложили противотанковые мины ТМ-62, на которых и взорвался вражеский танк. А для того чтобы ликвидация была окончательной, украинские военные не колеблясь добили российский Т-90 с помощью противотанковых средств.
Как видно из кадров, попали прямо в башню вражеского танка.
Как сообщал OBOZREVATEL, снайперы ССО показали, как уничтожают оккупантов в Бахмуте.
А защитники юга показали кадры уничтожения "шахедов" во время ночной атаки.
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