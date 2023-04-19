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Защитники юга показали кадры уничтожения "шахедов" во время ночной атаки. Видео

Анна Паскевич
War
1 минута
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Защитники юга показали кадры уничтожения 'шахедов' во время ночной атаки. Видео

Защитники юга Украины показали кадры уничтожения "шахедов" во время ночной атаки дронами 19 апреля. Воины 160-й зенитной ракетной Одесской бригады сбили большинство вражеских целей.

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Соответствующее видео опубликовала Служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг". Запись показывает, как воины-зенитчики отрабатывают по одному из дронов-камикадзе противника (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Защитники юга показали кадры уничтожения "шахедов" во время ночной атаки. Видео

"Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" самоотверженно и героически обороняют украинское небо. На видео – боевая работа подразделения бригады ночью 19 апреля 2023 года в Одесской области. Вместе к Победе!" – говорится в публикации.

Защитники юга показали кадры уничтожения "шахедов" во время ночной атаки. Видео

Напомним, ночью 19 апреля войска РФ атаковали Одесщину иранскими дронами. В регионе были слышны взрывы. Большинство "щахедов" были уничтожены, но был и прилет по объекту инфраструктуры.

Защитники юга показали кадры уничтожения "шахедов" во время ночной атаки. Видео

Всего враг запустил 12 БПЛА, 10 сбили силы ПВО.

Защитники юга показали кадры уничтожения "шахедов" во время ночной атаки. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Запорожье вечером накануне прогремел мощный взрыв. В это время была обявлена воздушная тревога. Впоследствии выяснилось, что наши военные сбивали "шахеды".

– Вечером 18 апреля РФ устроила очередную атаку дронами по Украине, силы ПВО сбили 6 "шахедов".

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