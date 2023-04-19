Защитники юга показали кадры уничтожения 'шахедов' во время ночной атаки. Видео

Защитники юга Украины показали кадры уничтожения "шахедов" во время ночной атаки дронами 19 апреля. Воины 160-й зенитной ракетной Одесской бригады сбили большинство вражеских целей.

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Соответствующее видео опубликовала Служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг". Запись показывает, как воины-зенитчики отрабатывают по одному из дронов-камикадзе противника (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" самоотверженно и героически обороняют украинское небо. На видео – боевая работа подразделения бригады ночью 19 апреля 2023 года в Одесской области. Вместе к Победе!" – говорится в публикации.

Напомним, ночью 19 апреля войска РФ атаковали Одесщину иранскими дронами. В регионе были слышны взрывы. Большинство "щахедов" были уничтожены, но был и прилет по объекту инфраструктуры.

Всего враг запустил 12 БПЛА, 10 сбили силы ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Запорожье вечером накануне прогремел мощный взрыв. В это время была обявлена воздушная тревога. Впоследствии выяснилось, что наши военные сбивали "шахеды".

– Вечером 18 апреля РФ устроила очередную атаку дронами по Украине, силы ПВО сбили 6 "шахедов".