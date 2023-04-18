В Запорожье раздался мощный взрыв во время воздушной тревоги: подробности

В Запорожье вечером 18 апреля раздался мощный взрыв. Он произошел во время воздушной тревоги.

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Соответствующая информация появилась в Telegram. Людей призвали находиться в укрытиях.

Позже стало известно, что через Запорожье в направлении Днепропетровщины летели воздушные объекты.

Также выяснилось, что Силы обороны сумели сбить "шахеды".

Информацию об опасности подтвердил и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он рассказал об ситуации в Мариупольском районе.

Кроме того, Андрющенко сообщил о ракетной угрозе

"Над морем ракеты или какая-то тяжелая модификация "мопедов" в сторону Запорожья и Днепра. Не пренебрегайте тревогами. 20.32 ракеты", – написал он.

Вскоре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в Запорожской области было сбито 5 шахедов.

По состоянию на 22.00 подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами воздушного командования "Восток" уничтожены 7 вражеских БПЛА, из них 6 дронов-камикадзе типа Shahed-136.

Вместе с тем, в районе Запорожья обезврежены 6 беспилотников, еще один сбит в окрестностях Днепра.

Отметим, в ночь Пасхи, 16 апреля, на Запорожье и в самом областном центре прозвучала серия громких взрывов. В результате атаки российских оккупантов пострадала церковь в селе Камышеваха.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером в субботу, 15 апреля, российские войска атаковали северные регионы Украины. Накануне Пасхи оккупанты нанесли авиаудары по приграничным территориям Сумской и Черниговской областей.