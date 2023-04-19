Оккупанты ночью атаковали Одесщину 12 дронами Shahed, 10 сбили силы ПВО

Ночью 19 апреля российские террористы устроили очередную атаку по Украине иранскими дронами-камикадзе типа Shahed. Враг атаковал Одесскую область 12 ударными БПЛА

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В результате работы сил противовоздушной обороны, 10 вражеских БПЛА было уничтожено. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

В Вооруженнных силах сообщили, что все 12 иранских дронов-камикадзе типа Shahed российские оккупационные войска запустили в направлении Одесской области. В результате успешной работы сил противовоздушной обороны большинство вражеских целей было уничтожено.

"Повторную атаку "шахедами" в ночь на 19 апреля противник направил в Одесскую область. В этот раз воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования воздушного командования "Юг" уничтожены 10 из 12 дронов-камикадзе "Shahed-136/131", – сообщили в командовании Воздушных сил.

В оперативном комадовании "Юг" отметили, что в Одесской области ночью зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры. Пожар усилиями спасательных служб оперативно ликвидирован. В результате ночной вражеской атаки люди не пострадали.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе иранского производства. В регионе были слышны взрывы, работала ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Запорожье вечером 18 апреля прогремел мощный взрыв. Он произошел во время воздушной тревоги. Впоследствии выяснилось, что Силы обороны сумели сбить "шахеды".

– Россия вечером 18 апреля устроила очередную атаку дронами по Украине. Однако силы ПВО отразили нападение. Воины сбили 6 "шахедов".

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