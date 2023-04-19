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Оккупанты ночью атаковали Одесщину 12 дронами Shahed, 10 сбили силы ПВО

Алексей Лютиков
War
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Оккупанты ночью атаковали Одесщину 12 дронами Shahed, 10 сбили силы ПВО

Ночью 19 апреля российские террористы устроили очередную атаку по Украине иранскими дронами-камикадзе типа Shahed. Враг атаковал Одесскую область 12 ударными БПЛА

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В результате работы сил противовоздушной обороны, 10 вражеских БПЛА было уничтожено. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

В Вооруженнных силах сообщили, что все 12 иранских дронов-камикадзе типа Shahed российские оккупационные войска запустили в направлении Одесской области. В результате успешной работы сил противовоздушной обороны большинство вражеских целей было уничтожено.

"Повторную атаку "шахедами" в ночь на 19 апреля противник направил в Одесскую область. В этот раз воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования воздушного командования "Юг" уничтожены 10 из 12 дронов-камикадзе "Shahed-136/131", – сообщили в командовании Воздушных сил.

Оккупанты ночью атаковали Одесщину 12 дронами Shahed, 10 сбили силы ПВО

В оперативном комадовании "Юг" отметили, что в Одесской области ночью зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры. Пожар усилиями спасательных служб оперативно ликвидирован. В результате ночной вражеской атаки люди не пострадали.

Оккупанты ночью атаковали Одесщину 12 дронами Shahed, 10 сбили силы ПВО
Оккупанты ночью атаковали Одесщину 12 дронами Shahed, 10 сбили силы ПВО
Оккупанты ночью атаковали Одесщину 12 дронами Shahed, 10 сбили силы ПВО
Оккупанты ночью атаковали Одесщину 12 дронами Shahed, 10 сбили силы ПВО
Оккупанты ночью атаковали Одесщину 12 дронами Shahed, 10 сбили силы ПВО
Оккупанты ночью атаковали Одесщину 12 дронами Shahed, 10 сбили силы ПВО

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе иранского производства. В регионе были слышны взрывы, работала ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Запорожье вечером 18 апреля прогремел мощный взрыв. Он произошел во время воздушной тревоги. Впоследствии выяснилось, что Силы обороны сумели сбить "шахеды".

– Россия вечером 18 апреля устроила очередную атаку дронами по Украине. Однако силы ПВО отразили нападение. Воины сбили 6 "шахедов".

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