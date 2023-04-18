Россия устроила атаку дронами, силы ПВО сбили 6 'шахедов' – ОК 'Восток'

Страна-агрессор Россия вечером 18 апреля устроила очередную атаку дронами по Украине. Однако силы ПВО отразили нападение. Воины сбили 6 "шахедов".

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Об этом сообщает Оперативное командование "Восток". Всего уничтожено семь вражеских дронов.

"По состоянию на 22.00 подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами воздушного командования "Восток" уничтожены 7 вражеских БПЛА, из них 6 дронов-камикадзе типа Shahed-136", – сказано в сообщении.

Защитники отметили, что шесть "шахедов" уничтожены в районе Запорожья. Еще один сбит в окрестностях Днепра.

В Запорожской ОВА подтвердили информацию об атаке государства-террориста. Там поблагодарили украинских защитников.

"Вечер наших героев, 24/7 защищающих украинское небо. Свое мастерство силы ПВО показали над запорожской землей: вражеские "жестянки" сегодня успешно приземлены. Спасибо нашим военным, которые защитили мирные дома. Сохраняйте спокойствие и любите Украину. Мы победим!" – говорится в сообщении ОВА.

В то же время, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в 22:05 сообщил, что в Запорожской области было сбито 5 "шахедов".

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что Силы обороны уничтожили один БПЛА ОТР "Орлан-10".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье вечером 18 апреля раздался мощный взрыв. Он произошел во время воздушной тревоги.

В ночь Пасхи, 16 апреля, на Запорожье и в самом областном центре прозвучала серия громких взрывов. В результате атаки российских оккупантов пострадала церковь в селе Камышеваха.