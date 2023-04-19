РФ атаковала Одесщину дронами-камикадзе: сработала ПВО, но есть прилет по объекту инфраструктуры

В ночь на среду, 19 апреля, российские оккупационные войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе иранского производства. В регионе были слышны взрывы, работала ПВО.

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Большинство Shahed 136 уничтожили наши защитники, но есть и прилет. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Одесской районной военной администрации (ОРВА).

Вражеский дрон попал по объекту общественной инфраструктуры, после чего начался пожар. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС и другие структуры.

Предварительно известно, что эта атака РФ прошла без пострадавших.

"Прошу не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", – обратился к жителям Одесского района начальник Одесской РВА Юрий Крук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Запорожье вечером 18 апреля прогремел мощный взрыв. Он произошел во время воздушной тревоги. Впоследствии выяснилось, что Силы обороны сумели сбить "шахеды".

– Россия вечером 18 апреля устроила очередную атаку дронами по Украине. Однако силы ПВО отразили нападение. Воины сбили 6 "шахедов".

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