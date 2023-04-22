Морпехи уничтожили российский танк, который 'делал им нервы': зрелищное видео

Защитники Украины продолжают пресекать попытки российских оккупантов продвигаться на фронте. Захватчики несут значительные потери как в технике, так и среди личного состава.

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Недавно морпехи уничтожили российский танк, который "делал им нервы". Соответствующее видео опубликовали Военно-Морские Силы ВС Украины.

На кадрах показана работа 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Защитники Украины зафиксировали местонахождение вражеского танка Т-80, а затем нанесли сокрушительный удар. Примечательно, что кафиры пытались скрыть танк, но безуспешно.

"Украинские морпехи уничтожили российский танк, который делал ребятам "нервы". После удачной работы аэроразведки и артиллерии вражеский танк вместе с экипажем поплатились за свою деятельность", – отметили в ВМС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны в Донецкой области остановили три штурма захватчиков, нанеся им потери. Одна из атак была отбита в Бахмуте, за который продолжаются ожесточенные бои;

– по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки оккупанты потеряли в войне против Украины еще 680 захватчиков. Также на фронте уничтожены 4 танка, 4 бронемашины и 5 артиллерийских систем противника.

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