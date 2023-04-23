ВСУ потрепали силы оккупантов, демилитаризовали склады и военные объекты врага – Генштаб

Силы обороны Украины в течение 22 апреля продолжали ликвидацию живой силы и военной техники противника. Российские оккупанты за сутки лишились по меньшей мере двух складов боеприпасов.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке, опубликованной утром в воскресенье, 23 апреля (424-е сутки полномасштабного вторжения). В ведомстве раскрыли результаты работы нашей авиации, а также ракетных войск и артиллерии.

Украинская авиация в минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и четыре беспилотных летальных аппарата противника (два разведывательных– "Орлан-10" и Zala, а также два дрона-камикадзе типа "Ланцет").

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре района сосредоточения живой силы, два склада боеприпасов и еще два важных военных объекта врага.

В целом, как отметил Генштаб Вооруженных сил Украины, самые ожесточенные бои на фронте продолжаются за Бахмут и Марьинку. Силы обороны отбили 58 атак захватчиков за сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Защитники нашей страны ликвидировали еще 690 военнослужащих армии РФ (за 22 апреля). Общие потери противника в живой силе за все время полномасштабной войны достигли 186 420 человек.

– Сколько российской военной техники сожгли Силы обороны – читайте в статистике по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!