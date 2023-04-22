ВСУ сбили вражеский вертолет Ми-24 и четыре дрона

Защитники Украины 22 апреля поразили пять вражеских воздушных целей. Это один вертолет и четыре беспилотника Российской Федерации.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВС Украины на странице в Facebook. По состоянию на 20:00 субботы, подтверждена ликвидация ударного вертолета оккупантов Ми-24 ("Крокодил").

Кроме того, Силы обороны сбили два разведывательных БПЛА ("Орлан-10" и Zala), а также два дрона-камикадзе типа "Ланцет".

На каких участках фронта это произошло, пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины не уточнила.

"Выстоим и победим!" – подытожили в ведомстве.

Напомним, что (по информации на 21 апреля) украинские воины уже "приземлили" 293 вертолета российских оккупационных войск. В воскресенье, 23 апреля, в обновленной статистике ГШ ВСУ появится еще +1 геликоптер.

Кроме того, за 21 апреля Силы обороны "отминусовали" 680 захватчиков (всего за все время полномасштабного вторжения – 185 730). Более детально о потерях противника читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение 22 апреля украинские защитники отбили около 40 вражеских атак.

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