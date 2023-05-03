'Более 200 тысяч, возможно 250': американский генерал озвучил потери России с начала войны

Потери России в войне против Украины уже достигли около 250 тысяч человек. Сюда входят как убитые, так и раненые.

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Об этом заявил высокопоставленный американский генерал Марк Милли в интервью Foreign Affairs – одному из самых влиятельных внешнеполитических изданий США.

По его словам, Россия понесла большие потери в войне, которую развязала в Украине.

"Возможно, более 200 тысяч – возможно, 250 000, большое количество российских потерь, убитых и раненых", – сказал Марк Милли.

Американский генерал отметил, что российский диктатор Владимир Путин посредством мобилизации восполнил потери на фронте.

"Он заменил их своей первой частью мобилизованных резервистов, примерно 300 000. Следовательно, в оккупированной Россией Украине все еще находится около 200 000 российских военных – плохо управляемых, плохо обученных, плохо оснащенных, плохо обеспеченных. Но они есть", – отметил генерал.

Напомним, в январе Марк Милли заявлял, что потери России в войне против Украины составили около 188 тысяч человек убитыми и ранеными. По его словам, в указанное количество потерь входят как вооруженные силы РФ, так и группа наемников ППК "Вагнер".

Сравнивая эти цифры, можно заключить, что за последние три месяца войны потери России резко возросли и составили около 70 тысяч личного состава.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным американской разведки, в боях за Бахмут Россия потеряла 20 тысяч убитыми. В Белом доме отметили, что потери россиян резко выросли за последние месяцы.

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