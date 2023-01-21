Потери РФ в войне составляют около 188 тысяч человек – разведка США

В США считают, что потери России в войне против Украины уже достигли ошеломляющих 188 тысяч человек. Кроме того, за 331 день войны украинцы уничтожили или захватили более чем 2000 танков армии РФ.

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Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на источники в американской разведке. Отмечается, что на саммите, который проходил на авиабазе Рамштайн в Германии чиновники озвучивали тот факт, что реальные потери оккупационной армии значительно выше официальной статистики, однако точные цифры не назывались.

Как отметил высокопоставленный американский генерал Марк Милли, указанное количество потерь включает как вооруженные силы РФ, так и группу наемников ЧВК "Вагнера".

Напомним: согласно данным Генштаба ВСУ на 21 января, общие безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 120 160 солдат армии России. Кроме российских солдат, защитники Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники, в частности более 3 тысяч танков и более чем 6 тысяч боевых бронированных машин.

Ранее Милли высказал мнение, что до конца 2023 года вся территория Украины будет деоккупирована военным путем. Однако, по его мнению, сделать это будет очень сложно. При этом он настроен оптимистично и предсказывает Украине определенные успехи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военный корреспондент Юрий Бутусов опубликовал эффектные кадры работы бойцов 45-й отдельной артиллерийской бригады Сил обороны, уничтоживших позиции оккупантов;

– 19 января временно оккупированную часть Запорожской области посетила "бавовна". Под Мелитополем в бане, где парились российские оккупанты, прилетел "привет" от украинских защитников.

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