Еще минус 860 оккупантов: потери РФ в войне превысили 120 тысяч человек
Российские войска продолжают терять в войне против Украины технику и живую силу. 20 января украинские воины ликвидировали 860 российских захватчиков.
Общие безвозвратные потери РФ в живой силе к утру 21 января достигли 120 160 солдат армии России. Об этом в утренней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Кроме российских солдат, защитники Украины уничтожали вражескую технику.
Общие боевые потери страны-агрессора к утру 21 января составили:
– личного состава – около 120 160 (+860) человек ликвидировано
– танков ‒ 3140 (+1)
– боевых бронированных машин 6256 (+15)
– артиллерийских систем – 2135 (+6)
– РСЗО – 443 (+1)
– средств ПВО ‒ 220
– самолетов – 287
– вертолетов / helicopters – 277
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 1891 (+5)
– крылатых ракет ‒ 749
– кораблей /катеров ‒ 17
– автомобильной техники и автоцистерн – 4918 (+15)
– специальной техники – 193 (+3).
Напомним, утром 21 января в Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки ВСУ отбили атаки около 12 населенных пунктов: врагу удалось остановить в районах населенных пунктов Новоселовское, Площанка и Краснопоповка Луганской области и Белогоровка, Раздоловка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, , Водяное и Марьинка в Донецкой области.
В то же время, в больницах на оккупированных россиянами территориях уже не хватает мест для раненых захватчиков. Под госпитали враг переоборудовал даже детские садики.
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