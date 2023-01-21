Еще минус 860 оккупантов: потери РФ в войне превысили 120 тысяч человек

Российские войска продолжают терять в войне против Украины технику и живую силу. 20 января украинские воины ликвидировали 860 российских захватчиков.

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Общие безвозвратные потери РФ в живой силе к утру 21 января достигли 120 160 солдат армии России. Об этом в утренней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Кроме российских солдат, защитники Украины уничтожали вражескую технику.

Общие боевые потери страны-агрессора к утру 21 января составили:

– личного состава – около 120 160 (+860) человек ликвидировано

– танков ‒ 3140 (+1)

– боевых бронированных машин 6256 (+15)

– артиллерийских систем – 2135 (+6)

– РСЗО – 443 (+1)

– средств ПВО ‒ 220

– самолетов – 287

– вертолетов / helicopters – 277

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 1891 (+5)

– крылатых ракет ‒ 749

– кораблей /катеров ‒ 17

– автомобильной техники и автоцистерн – 4918 (+15)

– специальной техники – 193 (+3).

Напомним, утром 21 января в Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки ВСУ отбили атаки около 12 населенных пунктов: врагу удалось остановить в районах населенных пунктов Новоселовское, Площанка и Краснопоповка Луганской области и Белогоровка, Раздоловка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, , Водяное и Марьинка в Донецкой области.

В то же время, в больницах на оккупированных россиянами территориях уже не хватает мест для раненых захватчиков. Под госпитали враг переоборудовал даже детские садики.