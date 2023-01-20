''Украинская земля горит под ногами врагов'': ВСУ накрыли огнем штаб и полевой состав вагнеровцев в Соледаре. Видео

Соледар остается зоной жестких боевых действий, где российская армия пытается обосноваться, устанавливая собственные штабы и склады с боеприпасами. Однако для них такое решение, как правило, становится роковым.

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Журналист и военный корреспондент Юрий Бутусов на своем Telegram-канале опубликовал эффектные кадры работы бойцов 45-й отдельной артиллерийской бригады Сил обороны, уничтоживших позиции оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Российские оккупанты используют жилые дома и дворы в качестве штабов и складов, но наши артиллеристы видят все. Украинская земля горит под ногами врагов", – с отрадой отметил автор публикации.

Бутусов отметил, что в результате обстрела в Соледаре огнем был накрыт полевой штаб так называемого элитного отряда частной военной компании "Вагнер". Боевики, которые неоднократно бахвалились тем, что уже целиком взяли город под свой контроль, явно пережили не лучшие минуты своей жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным западной разведки, войска противника могут готовиться к решительному крупномасштабному наступлению в Луганской области. Кроме того оккупационные войска продолжили наступательные операции в районе Соледара, что в РФ пытаются выдать за "победу".

Однако такие предупреждения не смущают солдат ВСУ, которые продолжают наносить масштабные потери путинской армии, очищая нашу землю от "русского мира". В Соледаре наши защитники "демобилизовали" сразу 15 оккупантов