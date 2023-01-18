Оккупанты могут готовиться к наступлению на Луганщине, бои за Соледар в России пытаются выдать за ''победу'' – ISW

Российские силы могут готовиться к решительному крупномасштабному наступлению в Луганской области. Кроме того оккупационные войска продолжили наступательные операции в районе Соледара, что в РФ пытаются выдать за "победу".

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Об этом сказано в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 17 января заявил, что крупномасштабное наступление российских войск в Луганской области возможно, а оккупанты продолжают в плановом порядке перебрасывать подкрепления на линию Кременная – Сватово. По оценкам ISW, российские силы, вероятно, готовятся к решительному наступлению в Луганской области.

Аналитики отметили также, что территориальная оборона "ДНР" объявила об официальном захвате Соледара российскими войсками уже в третий раз за последнюю неделю. При этом украинские силы могут по-прежнему сохранять позиции в западной части Соли, одного из микрорайонов Соледара.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что по состоянию на 17 января российские силы все еще проводят операции по зачистке в Соледаре и что дальнейшее продвижение России вокруг населенного пункта было медленным, поскольку российским силам необходимо укрепить свои позиции и отразить украинские контратаки. Один из российских военных блогеров также заявил, что российские войска ведут наступление в направлении Благодатного, в 5 км к западу от Соледара.

Как отметили в Институте изучения войны, российскому информационному пространству еще предстоит определить, как квалифицировать тактические наступления в Соледаре.

Напомним: ранее в России официально заявили, что "освободили" Соледар Донецкой области, что якобы позволяет "отрезать пути снабжения" Сил обороны Украины в Бахмуте. После этого в армии агрессора мечтают там взять в "котел" подразделения защитников Украины. Однако в ВСУ уже опровергли информацию о захвате оккупантами города – бои за Соледар продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 17 января сообщил, что войска Сил обороны Украины находятся в Соледаре на Донетчине и постоянно поражают огнем врага. За город продолжаются бои, несмотря на заверения министерства обороны РФ о якобы захвате этого города;

– глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области командование Сил обороны понимает планы российских войск и действует на опережение. Украинские Герои медленно, но стабильно продвигаются в сторону временно оккупированной Кременной.

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