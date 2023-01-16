ВСУ на Луганщине действуют на опережение врага, захватчики бросают в бой все новые силы, – Гайдай

В Луганской области командование Сил обороны понимает планы российских войск и действует на опережение. Украинские Герои медленно, но стабильно продвигаются в сторону временно оккупированной Кременной.

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Оккупанты отправляют в зону боевых действий новые силы и снова подтягивают резервы для следующей переброски. Об этом 16 января в эфире объединенного телемарафона "Єдині новини" сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Наше военное командование четко понимает всю карту военных событий, видит и те резервы, которые подвозят россияне, понимает их планы и действует постоянно на опережение", – подчеркнул он.

Чиновник раскрыл информацию, полученную от местных жителей, что дома вблизи линии фронта, которые были битком набиты солдатами страны-агрессора, опустели – их всех отправили на поле боя. Очевидно, что этот процесс повторится, потому что в здания начала заселяться новая партия захватчиков.

В то же время, как сказал Гайдай, коллаборанты на Луганщине чувствуют, что скоро территория снова вернется под контроль Украины. Они сбегают из городов вблизи линии фронта в те, что расположенны подальше. Также известны факты закрытия на въезд и выезд новых временно оккупированных населенных пунктов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно Силы специальных операций ВС Украины показали, как пресекли попытку наступления российских войск вблизи города Кременная Луганской области.

– По данным американского Института изучения войны, украинские войска медленно продвигаются к Кременной.

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