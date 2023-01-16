Защитники Украины остановили попытку наступления оккупантов вблизи Кременной: фрагмент боя показали на видео

Украинские защитники пресекли попытку наступления российских войск вблизи города Кременная в Луганской области. Врагу противостояли операторы Сил специальных операций ВС Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны.

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Фрагмент боя, снятый одним из воинов, опубликовали в Facebook Командования ССО ВСУ. Военные отметили: несмотря на то, что противник пытался применять тяжелое вооружение, его атака была отбита (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай ранее сообщил, что ВСУ продолжают продвигаться на Кременском направлении. В то же время враг перебрасывает туда дополнительные резервы. По словам Гайдая, почти все дома в окрестных населенных пунктах заняты российскими военными.

По данным американского Института изучения войны, украинские войска медленно продвигаются к Кременной на Луганщине и успешно отражают вражеские атаки на Донетчине. Со своей стороны, российские войска пытаются обойти Бахмут с севера и юга.

При этом, как отмечает Гайдай, оккупационные войска систематически теряют сотни солдат под Кременной. Украинские солдаты успешно дают отпор врагу – на большое количество артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов наши бойцы отвечают отличной точностью. Однако военные ВСУ находят большое количество противопехотных мин, потому что враг заминировал все вокруг временно оккупированных территорий Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на подступах к Кременной в Луганской области существенно активизировались бои. Российское командование перебросило в город подразделения 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из-за опасений потерять город;

– осада Кременной унесла жизнь игрока в американский футбол и воина Национальной гвардии Украины Алексея Быковского. 9 января представитель харьковского клуба "Атланты" попал под обстрел артиллерии оккупантов.

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