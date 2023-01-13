В РФ похвастали захватом Соледара, но за город идут бои: что известно

В России официально заявили, что "освободили" Соледар Донецкой области. Однако в Вооруженных силах Украины уже опровергли эту информацию.

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Так, в министерстве обороны страны-агрессора утверждают, что захватили Соледар и это якобы позволяет "отрезать пути снабжения" Сил обороны Украины в Бахмуте. После этого в армии агрессора мечтают там взять в "котел" подразделения защитников Украины.

В то же время спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии "РБК-Украина" опроверг заявления минобороны РФ и сообщил, что бои за Соледар продолжаются.

"Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин еще три дня назад заявлял о якобы захвате Соледара, однако в ВСУ, а также в американском ISW опровергли заявление.

13 января в Пентагоне заявили об отсутствии признаков захвата Соледара оккупантами, а министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ситуация в городе очень сложная, но остается под контролем ВСУ.

Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что враг бросил на штурм Соледара едва ли не все основные силы. Бои на этом участке она назвала сложным этапом войны, но выразила уверенность, что Украина обязательно победит.