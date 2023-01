Заявления о взятии оккупантами Соледара не соответствуют действительности: в ISW рассказали о ситуации на фронте и оценили риски для Бахмута

Российские войска провели наземные атаки на линии фронта в Донецкой области и добились некоторых успехов в районе Соледара. Однако они не захватили весь город, несмотря на ложные заявления кремлевских пропагандистов о том, что Соледар якобы взят, а Бахмут неминуемо окажется в окружении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 10 января. Как отмечают аналитики, несколько российских источников утверждали, что 10 января силы ЧВК "Вагнер" якобы продвинулись к западу от Соледара.

Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг эти утверждения, отметив, что его наемники все еще ведут борьбу с украинским сопротивлением.

"ISW только 10 января наблюдал визуальное подтверждение присутствия сил группы "Вагнера" в центре Соледара. Однако реальность поквартального контроля над местностью в Соледаре затемняется динамичным характером городских боев, и российские войска в течение нескольких месяцев пытались добиться значительных тактических успехов в районе Соледара", – говорится в отчете.

Даже если принять за чистую монету самые громкие российские заявления, взятие Соледара не предвещает немедленного окружения Бахмута. Взятие Соледара не обязательно позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими наземными коммуникациями в Бахмуте, полагают в ISW.

О том, что "новость" о взятии оккупантами Соледара является фейком, заявили в Вооруженных силах Украины.

"Россияне говорят, что он под их контролем, это неправда. Детали в сводке Генштаба ждите", – сказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый "Суспільному".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский военный эксперт Роман Свитан рассказал, что войска РФ пытались окружить Соледар, но в результате фланговых ударов Сил обороны Украины продвижение врага было остановлено. Сейчас штурм Соледара превратился в "утилизацию зэков".