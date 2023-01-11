Россия "утилизирует" свои войска в Соледаре, ситуация сложная: военный эксперт дал прогноз, сможет ли враг захватить город

Российские войска пытались окружить Соледар на Донетчине, но в результате фланговых ударов ВСУ продвижение врага было остановлено. На данный момент штурм Соледара превратился в "утилизацию зэков".

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Об этом в программе "Воздух" рассказал украинский военный эксперт Роман Свитан. Он выразил убеждение, что ВСУ не собираются сдавать ни Соледар, ни Бахмут (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вагнеровцы" зашли в город и даже дошли до его центра, соляного рудника 1-3, но прибывшие резервы ВСУ выбили их оттуда. Обстановка в Соледаре тяжёлая, ВСУ стягивают туда новые подразделения и не намерены сдавать город", – рассказал эксперт.

По его словам, россияне не могут использовать авиацию из-за активности украинской ПВО. Кроме того, ВСУ имеет противорадарные ракеты, бьющие по российским комплексам ПВО. Также украинским артиллеристам удалось уничтожить несколько складов с боеприпасами, которые использовала ЧВК "Вагнер", поэтому теперь у оккупантов нехватка снарядов для артиллерии.

"У них остался только один способ наступления – использовать живую силу с некоторой поддержкой артиллерии. Но таким образом выполнить задачу невозможно. Просто была проведена утилизация сидельцев, количество погибших оценивается в десятки тысяч", – отметил эксперт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Силы обороны Украины делают все возможное, а некоторые части – и невозможное, чтобы защитить Соледар Донецкой области от российских захватчиков. По состоянию на вечер 10 января окружения Соледара не было.

Украинский солдат из 46-й аэромобильной бригады рассказал, что в Соледаре есть большая серая зона, а позиции ежедневно переходят из рук в руки. В самом городе, который россияне фактически стерли с лица земли, осталось 523 мирных жителя, в основном это люди старше 50 лет.

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