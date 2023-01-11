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Россия "утилизирует" свои войска в Соледаре, ситуация сложная: военный эксперт дал прогноз, сможет ли враг захватить город

Руслан Рудомский
War
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Штурм Соледара превратился в 'утилизацию зэков'

Российские войска пытались окружить Соледар на Донетчине, но в результате фланговых ударов ВСУ продвижение врага было остановлено. На данный момент штурм Соледара превратился в "утилизацию зэков".

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Об этом в программе "Воздух" рассказал украинский военный эксперт Роман Свитан. Он выразил убеждение, что ВСУ не собираются сдавать ни Соледар, ни Бахмут (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Украинский военный эксперт Роман Свитан

"Вагнеровцы" зашли в город и даже дошли до его центра, соляного рудника 1-3, но прибывшие резервы ВСУ выбили их оттуда. Обстановка в Соледаре тяжёлая, ВСУ стягивают туда новые подразделения и не намерены сдавать город", – рассказал эксперт.

По его словам, россияне не могут использовать авиацию из-за активности украинской ПВО. Кроме того, ВСУ имеет противорадарные ракеты, бьющие по российским комплексам ПВО. Также украинским артиллеристам удалось уничтожить несколько складов с боеприпасами, которые использовала ЧВК "Вагнер", поэтому теперь у оккупантов нехватка снарядов для артиллерии.

"У них остался только один способ наступления – использовать живую силу с некоторой поддержкой артиллерии. Но таким образом выполнить задачу невозможно. Просто была проведена утилизация сидельцев, количество погибших оценивается в десятки тысяч", – отметил эксперт.

Бои за Соледар и Бахмут

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Силы обороны Украины делают все возможное, а некоторые части – и невозможное, чтобы защитить Соледар Донецкой области от российских захватчиков. По состоянию на вечер 10 января окружения Соледара не было.

Украинский солдат из 46-й аэромобильной бригады рассказал, что в Соледаре есть большая серая зона, а позиции ежедневно переходят из рук в руки. В самом городе, который россияне фактически стерли с лица земли, осталось 523 мирных жителя, в основном это люди старше 50 лет.

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