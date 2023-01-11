Никакого окружения украинских войск нет: Бутусов опроверг сообщение о ''взятии'' Соледара

Вечером 10 января владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин распространил фейк о том, что российские оккупанты якобы "взяли под контроль" украинский Соледар Донецкой области. Журналист Юрий Бутусов опроверг это, подчеркнув: окружения Сил обороны в этом районе нет.

Видео дня

Российский вброс журналист прокомментировал на своей странице в Facebook. Он заявил, что пропаганда страны-агрессора врет о том, что происходит на поле боя.

"Российские каналы распространяют дезинформацию по обстановке на фронте. Никаких окружений наших войск нет", – написал Бутусов.

Отметим: росСМИ поздно вечером 10 января начали активно распространять новость о том, что "вся территория Соледара взята под контроль". Ссылаются они на слова Пригожина.

Военный преступник, руководящий "вагнеровцами", утверждал: мол, его подразделения ведут городские бои в центре населенного пункта, где якобы образовался "котел". Он размечтался о том, что защитники Украины будут взяты в плен.

За несколько часов до этого журналист Юрий Бутусов сообщал, что украинские воины в районе Соледара имеют "значительные силы и все возможности действовать адекватно обстановке". У командования Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы есть связь с каждым подразделением, обороняющим населенный пункт.

Также Бутусов заявлял, что Силы обороны делают все возможное, а некоторые части – и невозможное, чтобы защитить Соледар.

Как писал OBOZREVATEL, 10 января заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что под Соледаром враг несет колоссальные потери, но продолжает массово идти в атаку, пытаясь пробить фронт обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!