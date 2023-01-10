Продолжаются тяжелые бои за содержание Соледара: в Минобороны рассказали о ситуации с обороной города

Заместитель министра обороны Анна Маляр обозначила, что 10 января под Соледаром Донецкой области продолжаются кровопролитные бои. Враг несет колоссальные потери, но продолжает массово идти в атаку, пытаясь пробить фронт обороны.

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Об этом она написала у себя на Telegram-канале. Подступы к нашим позициям просто усеяны телами ликвидированных бойцов противника.

"Наши бойцы мужественно держат оборону. Так отчаянно сражаться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация", – подчеркнула чиновница.

Напомним, о тяжелой ситуации в регионе накануне рассказывал и журналист Юрий Бутусов. Он подчеркнул, что противник вышел на позицию, с которой может наносить прицельный огонь по основной трассе снабжения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что армия захватчиков продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины и для поддержания наступления, а также восполнения потерь в живой силе осуществляет меры по мобилизации. Украинским военным стало известно, что в оккупированном Бердянске Запорожской области больницы уже переполнены ранеными захватчиками.

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