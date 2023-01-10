Есть значительные силы и все возможности действовать в соответствии с обстановкой: Бутусов рассказал о ситуации в Соледаре

Силы обороны делают все возможное, а некоторые части – и невозможное, чтобы защитить Соледар Донецкой области от российских захватчиков. У украинских воинов есть "значительные силы и все возможности действовать адекватно обстановке".

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Об этом вечером 10 января на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. Он заявил, что наше командование уделяет большое внимание этому району.

"Несколько десантников 46-й аэромобильной бригады получили обморожение, одному из бойцов завтра ампутируют десять пальцев на ногах, поскольку многие дни они дерутся на морозе и остаются на позициях до последнего. Бригада управляемая и мотивированная, многие бойцы открыли или значительно увеличили на личном счете количество уничтоженных врагов, артиллерия на 105-мм пушках работает очень точно", – поделился журналист своими данными, полученными от военных.

Он подчеркнул, что с каждым подразделением в районе Соледара у командования Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины есть связь. "Это главное для управления и взаимодействия", – отметил Бутусов.

Он признал, что есть и некоторые проблемы. "Не у всех и не все выходит хорошо, но о проблемах будем говорить позже", – заявил журналист.

Отметим, что города Бахмут и Соледар Донецкой области стали главными целями оккупантов на этом этапе войны. На их штурмы бросили и кадровые российские войска, и наемников частных военных компаний. В последние дни особенно обострилась ситуация в Соледаре, захватчики пытаются окружить населенный пункт.

Как писал OBOZREVATEL:

– 10 января заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что под Соледаром враг несет колоссальные потери, но продолжает массово идти в атаку, пытаясь пробить фронт обороны.

– Бутусов ранее заявлял, что в районе Соледара противник вышел на позицию, с которой может наносить прицельный огонь по основной трассе снабжения.

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