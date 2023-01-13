В Соледаре идут тяжелые бои, но признаков захвата города россиянами нет, – Пентагон

Ситуация в украинском городе Соледар, где проходят интенсивные бои, тяжелая. Однако заявления РФ о якобы получении контроля над этим населенным пунктом не подтверждаются.

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Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга в четверг, 12 января, сообщил Укринформ. Райдер подчеркнул, что украинские силы обороны продолжают давать отпор врагу в Соледаре.

"Мы действительно наблюдаем интенсивные и тяжелые бои вокруг Соледара, а также Бахмута, расположенного сравнительно неподалеку. Мы не можем подтвердить никаких сообщений, что Соледар был взят российскими силами", - сказал представитель Пентагона.

Он отметил, что в СМИ распространялись ложные сообщения о том, что якобы город взяли под контроль российские силы во главе с ПИК Вагнером.

"Но мы действительно знаем, что украинцы продолжают операции в окрестностях Соледара и дальше дают отпор", - заметил генерал.

Райдер подчеркнул, что США сейчас сфокусированы на взаимодействии с международным сообществом, "чтобы обеспечить украинцев вооружением, в котором они нуждаются".

В то же время, представитель Пентагона сообщил, что Соединенные Штаты продолжают отслеживать ситуацию в Беларуси, где сейчас РФ наращивает военное присутствие.

"Мы знаем, что российские силы провели обучение с белорусскими силами, но сейчас нет никаких признаков каких-либо наступательных действий, которые выглядели бы неизбежными", - отметил Райдер.

Несмотря на это, США продолжат тщательно мониторить развитие событий, добавил спикер Пентагона.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 12 января в Институте изучения войны констатировали, что войска РФ не захватили Соледарь. Бои за этот город продолжаются. В ближайшее время российским оккупантам вряд ли удастся окружить или захватить Бахмут.

Также сообщалось, что оккупанты пытаются взять под контроль Соледар и пути поставок подразделений ВСУ. Эти попытки приводят к огромным потерям в рядах захватчиков, утверждают в украинском Генштабе.

Воин ВСУ из 46-й аэромобильной бригады рассказал, что в Соледаре есть большая серая зона, а позиции ежедневно переходят из рук в руки. В самом городе, который россияне фактически стерли с лица земли, осталось 523 мирных жителя, и в основном это люди старше 50 лет.

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