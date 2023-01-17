''Наши подразделения постоянно поражают огнем противника'': в ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре, за который идут тяжелые бои

Войска Сил обороны Украины находятся в Соледаре на Донетчине и постоянно поражают огнем врага. За город продолжаются бои, несмотря на заверения министерства обороны РФ о якобы захвате Соледара.

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Об этом 17 января рассказал спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в комментарии "Суспільному". "Ситуация такая же, как и вчера. Наши подразделения находятся там и постоянно поражают огнем противника", – рассказал он.

В то же время Череватый не прокомментировал информацию о якобы присутствии оккупантов на железнодорожной станции Соль, однако напомнил слова заместителя министра обороны Анны Маляр. Она 15 января заявила, что информацию о боевых действиях могут обнародовать только уполномоченные лица.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ на утро 17 января, защитники Украины отбили атаки противника в ряде населенных пунктах на Бахмутском направлении, в том числе в Соледаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ВСУ уничтожили 4 склада БК оккупантов в Соледаре. Оккупанты пытаются закрепиться в городе, постоянно находясь под огнем украинских войск.