Генерал Милли: в этом году будет сложно вытеснить войска РФ из всех захваченных территорий Украины военным путем

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли не исключает, что до конца 2023 года вся территория Украины будет деоккупирована военным путем. Однако, по его мнению, сделать это будет очень сложно.

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Об этом генерал Марк Милли заявил во время пресс-конференции Пентагона по результатам встречи "Рамштайн-8" в Германии. Он выразил убеждение, что Украине в этом году удастся стабилизировать фронт и освободить много территорий.

"Я думаю, что в этом году военным путем будет сложно выдавить российские войска со всей захваченной территории Украины. Это не значит, что это не может произойти, но это будет очень сложно", – сказал генерал Марк Милли.

Вместе с тем он настроен оптимистично и предсказывает Украине определенные успехи.

"Что точно может произойти в Украине: стабилизация фронта, возможно достижение значительного тактического или оперативного уровня наступления, чтобы освободить столь много территорий Украины, насколько это возможно", – добавил американский генерал.

Также Марк Милли сообщил, что, по оценкам США, из запланированных 300 тысяч военнослужащих для войны в Украине Россия смогла мобилизовать только до 250 тысяч. Вдобавок, он заявил, что российские потери "значительно превышают" 100 тысяч военных.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 20 января в Германии состоялась восьмая встреча в формате "Рамштайн", на повестке которой рассматривалось предоставление дополнительной военной помощи Украине на фоне угрозы нового наступления РФ.

По итогам встречи Украина получит средства ПВО, современные бронетранспортеры и внедорожники и вертолеты. Однако пока не получит немецких танков Leopard 2 или американских Abrams.

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