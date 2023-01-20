Украина ожидает мощного оружия: в Германии стартует восьмая встреча в формате ''Рамштайн''. Все подробности

В пятницу, 20 января, в Германии пройдет восьмая встреча в формате "Рамштайн", на повестке которой – предоставление дополнительной военной помощи Украине на фоне угрозы нового наступления РФ. В частности, союзники могут договориться о поставках ВСУ боевых танков Leopard 2.

Видео дня

Накануне заседания партеры Киева уже анонсировали ряд поставок военной техники и важного вооружения украинской армии. OBOZREVATEL собрал все, что сейчас известно о переговорах, обещаниях союзников и ожиданиях Украины.

Чего ждут от восьмого "Рамштайна"

Очередная встреча в формате "Рамштайн" посвящена усилению военной поддержки Украины, которая уже 331-е сутки борется с полномасштабной российской агрессией. Западные партнеры заверили в планах продолжать помогать Киеву, в частности, передавать тяжелую технику.

"Мы находимся в решающей фазе войны. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, призвав союзников к поставке ВСУ именно тяжелого вооружения.

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что Киев "мощно подготовился" к переговорам в Германии и ожидает положительных результатов. Он выразил уверенность, что вскоре у бойцов ВСУ будет оружие, чтобы выгнать российских оккупантов с территории страны.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прогнозирует передачу достаточного количества оборонительного и наступательного вооружения. По его словам, кроме танков страна получит еще "много интересных вещей".

Со своей стороны министр обороны Алексей Резников считает, что в западных государствах меняется мнение о поставках тяжелой техники нашей армии. Поэтому Украина сможет получить танки, боевые самолеты, оружие большой дальности.

На повестке дня "Леопарды"

Одной из главных тем накануне переговоров "Рамштайн-8" стало обсуждение передачи немецких боевых танков Leopard 2, которые могут помочь Силам обороны Украины получить преимущество на поле боя.

Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в совместном заявлении призвали присоединиться к "танковой коалиции" государства, имеющие на своем вооружении "Леопарды". Речь идет о Греции, Дании, Испании, Канаде, Нидерландах, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Турции, Финляндии, Швеции.

Первой о готовности направить технику этого образца для нужд ВСУ объявила Польша. Подобные заявления прозвучали в Финляндии, Испании. Однако для начала поставок страны ожидают согласия Германии как страны-производителя.

При этом в немецком правительстве долгое время придерживались позиции, что решения по "Леопардам" должны принимать коллективно все союзники из НАТО, чтобы якобы не допустить прямого конфликта России и Североатлантического альянса.

Перед "Рамштайном" канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжает согласование вопроса о танках с партнерами. Хотя раньше он просто избегал прямого ответа о передаче ВСУ Leopard 2.

Политик также поставил условие, якобы Берлин готов предоставить Киеву эти машины, если США передадут свои танки Abrams. Но в Белом доме ответили, что союзники сами должны определять, какую военную поддержку оказывать Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Bloomberg отметило, что союзники Украины предоставили более 4 тыс. единиц бронетехники, артиллерийских систем, самолетов и других вооружений. Журналисты перечислили, что страны передавали ВСУ для отражения российской агрессии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!