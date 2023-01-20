'Рамштайн-8': список вооружения, которое получит Украина от партнеров

Восьмая встреча стран-партнеров Украины в формате "Рамштайн" прошла 20 января. В ходе встречи было объявлено о новой военной помощи западных государств украинской армии, первые итоги "Рамштайн-8" объявили в ходе итоговой пресс-конференции.

Видео дня

Украине передадут средства ПВО, современные бронетранспортеры и внедорожники, вертолеты. Однако наша армия пока не получит германских танков Leopard 2 или американских Abrams.

Как сообщил в ходе итоговой пресс-конференции после встречи в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин, на этот раз страны-партнеры согласовали передачу Украине:

8 ЗРК Avenger

ракеты для систем NASAMS

58 БТР Bradley

90 БТР Stryker

350 внедорожников

19 гаубиц

тысячи артиллерийских снарядов

ПВО Patriot

вертолетов.

В то же время, в ближайшее время Украина не получит американские танки Abrams: возможность их передачи в Пентагоне собираются рассмотреть ближе к весне, когда ВСУ перейдут в контрнаступление. Не достигнуто также согласие по поводу немецких Leopard, однако Великобритания пришлет свои Challenger.

Пока это не полный список военной помощи для Украины от западных партнеров, перечень может уточняться.

Еще до начала встречи министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал хорошие новости для украинской армии. Он опубликовал свое фото, сделанное на базе "Рамштайн" на фоне шевронов украинских подразделений

"Рамштайн-8 обязательно принесет отличные новости украинским солдатам с этими шевронами. Следите за обновлениями!" – написал глава украинского оборонного ведомства под фотографией.

Украинские власти с начала января отмечали, что ожидают от "Рамштайн-8" усиления боевого потенциала ВСУ. В частности, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, партнеры будут работать над "новой броневой и огневой мощью" нашего войска.

Напомним, 20 января в США объявили новый масштабный пакет военной помощи Украине на сумму $2,5 млрд. В новый пакет входят сотни бронеавтомобилей, системы ПВО и значительное количество артиллерийских, минометных снарядов и ракет.

А накануне встречи министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что несколько стран объявят об отправке танков Leopard 2 в Украину.