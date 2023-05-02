Наручники за выпивку и деньги в 'общак': оккупант пожаловался на издевательства со стороны командиров, отбирающих у них зарплату. Аудио

Военнослужащие армии РФ, воюющие против ВСУ, жалуются на неудовлетворительное поведение собственного начальства. Они заявляют, что командиры наказывают их за пьянство, приковывая наручниками.

Видео дня

Кроме того, те принудительно отнимают деньги у подчиненных, чтобы использовать их в личных целях. Такое признание захватчика в аудиоперехвате обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

Так, в беседе с товарищем оккупант рассказывает о своем "худеющем, мелком и пиз*ловом" начальнике Андрюхе "Белом", который сам предлагает подчиненным выпить с ним, а затем начинает устраивать им наказание за пьянство.

"Пацанов наручниками пристегивает за пьянку, бл*дь. Водку дает пить им, говорит: "Будешь пить?". "Буду", – на, стаканом, бл*дь. Потом начинает баллончиком перечным в лицо прыскать, понимаешь", – жаловался захватчик.

Он отметил, мол, с поведения этого довольно молодого командира "оху*вает" даже комбат "Шаман", который сам по себе "ни рыба, ни мясо" и ему уже ничего не нужно.

"У нас два комбата было, один российский, и "Шаман" наш, вроде бы из России выезжает. И такой слух пошел, что "Белого" тоже продвигают на комбата, бл*дь", – недовольно указал солдат армии РФ.

Он добавил, что ко всему прочему этот командир отбирает у подчиненных деньги. По его словам, если сначала с каждого уходило 5000 рублей на "общак", то сейчас уже всех 40 тысяч.

"Сначала по 5000 общака, потом зарплату подняли – по 20 000 общака, что-то такого, бл*дь, мутил, по 20 из каждого. А ту зарплату получал, то пацаны пожаловались, что он уже по 40 000 забирает у них, нах*й", – подытожил оккупант.

В ГУР дали понять, что их не интересуют такие внутренние разборки в рядах путинского войска. Зато напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, российским военным преступникам будет справедливое возмездие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фото оккупанта, хваставшегося жестоким убийством украинских пленных после допросов. Это Евгений Сучко родом из Новгородской области РФ, его подразделение может находиться на Харьковщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!