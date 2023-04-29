На Херсонщине прорабатывают пути эвакуации населения в случае массированного обстрела области

В Херсонской области заявили о превентивных мерах по эвакуации гражданского населения в случае массированного обстрела региона. Сейчас областная власть составляет списки людей и прорабатывает пути эвакуации.

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В первую очередь внимание будет уделено многодетным семьям и маломобильным людям. Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Глава ОВА отметил, что в последние дни российская террористическая армия усилила обстрелы мирного населения. Поэтому областная власть прорабатывает механизмы эвакуации людей, чтобы не допустить массовых жертв среди гражданских.

"В последние дни мы видим, что враг усилил обстрелы не только Херсонщины, но и всей Украины. Гибнут украинцы, целые семьи, дети. Я не могу допустить, чтобы пострадали херсонцы, потому что не хочу допустить повторения тех ужасных событий, когда люди не могли выбраться из-под обстрелов", – заявил глава ОВА.

Прокудин рассказал, что сейчас в ОВА разрабатывают маршруты эвакуации и составляют списки мирных жителей региона. Он подчеркнул, что внимание в первую очередь будет уделено семьям с детьми, особенно тем, которые живут в непосредственной близости к линии фронта.

"Я дал поручение заблаговременно отработать пути эвакуации гражданского населения в случае массированного населения области. Определены безопасные маршруты выезда автотранспорта, из населенных пунктов в места временного проживания людей, обеспечение их лекарствами, едой и всем необходимым. Составляются списки маломобильных лиц, которые не могут самостоятельно добраться к месту сбора, а также многодетных семей, которые живут в непосредственной близости к линии соприкосновения. Это поручение доведено к начальникам всех военных администраций, чтобы в случае необходимости они организовали эвакуацию людей с зоны опасности", - объяснил Прокудин.

Напомним, в Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию из нескольких населённых пунктов. Речь идет о двух населенных пунктах Дергачёвской громады.

Ранее сообщалось. что на левом берегу Днепра на Херсонщине российские захватчики активно готовятся к контрнаступлению Сил обороны Украины. В частности, враг вынуждает местных жителей покинуть регион под предлогом "эвакуации".

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории постоянно обстреливаемого Бахмута Донецкой области до сих пор остаются малолетние дети. Украинская власть заинтересована в том, чтобы как можно скорей эвакуировать их на безопасную территорию, но с каждым днем это становится все труднее.