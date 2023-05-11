Оккупанты обстреляли Славянск и попали в дом, вспыхнул пожар: ранена женщина. Видео

В четверг, 11 мая, российские террористические войска обстреляли Славянск в Донецкой области ракетами С-300. В результате попадания в частный дом ранена женщина.

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Об этом сообщил в Facebook руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях. Кроме того, по его словам, повреждены две многоэтажки на ул. Светлодарской, частные дома, автомобили (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Чиновник записал обращение на фоне места прилета. На кадрах видно, что дым и спасатели, работающие над ликвидацией последствий обстрела.

Напомним: ранее СБУ в Славянске разоблачили очередного информатора российских оккупантов, корректировавшего российские ракетные удары по родному городу. Перед предателем враг поставил задачу собирать информацию о временных местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны Украины, участвовавших в боях на Бахмутском направлении.

"Злоумышленником оказался безработный житель Славянска, который собирал для оккупантов разведданные о дислокации Сил обороны на территории города", – рассказали в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в апреле российские оккупанты устроили очередной обстрел Славянска в Донецкой области. По городу ударили ракетами С-300 и дронами-камикадзе Shahed;

– в Донецкой области СБУ поймала двух предательниц, которые работали на врага. Это жительницы Славянска и Бахмутского района.

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