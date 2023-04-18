Оккупанты ударили по Славянску ракетами и дронами-камикадзе, есть прилеты. Фото

В ночь на 18 апреля российские оккупанты устроили очередной обстрел Славянска в Донецкой области. По городу ударили ракетами С-300 и дронами-камикадзе Shahed.

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Об этом сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях. По его словам, мирных жителей обстреливали в течение двух часов.

"Пострадали 5 многоэтажек, 7 частных домов, охранное предприятие "Титан", медицинское заведение, развлекательный центр, бизнес-центр, автомобили", – сообщил Лях, добавив, что, к счастью, обошлось без жертв.

Попадание в городе зафиксировано в двух местах – по ул. Учительская и на бул. Пушкина.

Напомним: также минувшей ночью россияне атаковали дронами Николаевщину. Там 7 БПЛА попали в объект промышленной инфраструктуры. В ОВА призвали местных жителей быть бдительными и беречь себя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 апреля в очередной раз обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине из ствольной артиллерии. Ранения получил один человек, повреждены по меньшей мере 11 домов и другие сооружения, а также автомобили и линии электросети;

– спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупационные войска обстреливают Украину с воздуха, используя другую тактику. Теперь под большей угрозой прифронтовые области или территории, расположенные недалеко от государственной границы.

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