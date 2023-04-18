Войска России обстреляли Никополь из артиллерии: разрушены жилые дома, есть раненные. Фото
Войска государства-агрессора России 17 апреля в очередной раз обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине из ствольной артиллерии. Ранения получили один человек, повреждены по меньшей мере 11 домов и другие сооружения, а также автомобили и линии электросети.
Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко на своем канале в Telegram. По его словам, под огонь оккупантов попали Никополь и Красногригорьевская громада.
В Никополе мирный житель получил осколочные ранения, он госпитализирован в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.
Как рассказал Евтушенко, повреждены два многоэтажных и девять частных домов, общежитие, спортивная школа, нежилые и хозяйственные постройки, автотранспорт, автостоянка, оборудование сотовой связи и линии электросети. Спасатели ликвидировали пожар на территории частного предприятия.
В Красногригорьевской территориальной громаде идет обследование территории и установление масштаба нанесенного ущерба.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные преступники на Пасху дважды ударили ствольной артиллерией по Днепропетровской области. Под вражеский огонь в очередной раз попал Никопольский район.
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