Оккупанты на Пасху ударили по Никополю и району из артиллерии, есть раненые. Фото

Российские военные преступники на Пасху дважды ударили из ствольной артиллерии по Днепропетровской области. Под вражеский огонь в очередной раз попал Никопольский район.

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В результате атаки оккупантов ранения получили два мирных украинца. Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко на своем канале в Telegram.

По его словам, армия РФ обстреляла Никополь, а также Красногригорьевскую громаду. Ранения получил мужчина 1965 года рождения и женщина 1984 года рождения. Им была оказана медицинская помощь, состояние пострадавших стабильное.

В большой христианский праздник, Пасху, военные государства-агрессора России повредили храм, пять частных жилых домов, четыре хозяйственных постройки, два автомобиля, линии электросети. Одно хозяйственное сооружение уничтожено.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак на своем канале в Telegram добавил, что спасатели продолжают обследовать территорию "прилетов" и выясняют последствия.

По данным Лысака, враг по Никопольскому району выпустил из тяжелой артиллерии около десятка снарядов.

"Оккупанту не вымолить прощения за все злодеяния. А мы – все выдержим. Будем бороться за свое. До самой победы", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ на Пасху российские войска нанесли 28 авиационных ударов по Украине, по мирным городам Камышеваха, Запорожье и Снигиревка – 25 атак ракетами С-300. Кроме того, противник совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре.

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