Оккупанты на Пасху нанесли удары по мирным городам, ВСУ отбили более 45 вражеских атак – Генштаб

Российский войска за прошедшие сутки нанесли 28 авиационных ударов по Украине, по мирным городам Камышеваха, Запорожье и Снегиревка – 25 атак ракетами С-300. Кроме того, противник совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди гражданских, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, учебные заведения, больницы, церкви и другая невоенная инфраструктура.

Видео дня

Об этом в оперативной сводке вечером 16 апреля (417-е сутки полномасштабной войны) сообщил Генеральный штаб ВСУ. Военные отметили, что российские захватчики продолжают агрессию, хотя несут значительные потери.

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию по указанным направлениям. В эпицентре боевых действий – Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта нашими воинами отбито более 45 атак.

"Российский агрессор продолжает использовать тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – указали в ГШ ВСУ.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности ВС Беларуси. На территории этой страны все еще находятся некоторые подразделения территориальных войск ВС РФ.

В приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей (Россия) удерживаются определенные подразделения противника.

В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Свеса, Бунякино, Искрисковщина, Шпиль, Волфин, Юнаковка, Басовка на Сумщине, а также Ветеринарное, Нескучное, Волчанск, Бочково, Малая Волча, Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двухречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

На Лиманском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия севернее Григорьевки и возле Спорного. Артиллерийские обстрелы пережили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области, Ивановка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаки в районах населенных пунктов Хромово и Ивановское, успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Новодмитровка, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении российские войска вели наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имели. Совершили обстрелы более 15 населенных пунктов вблизи линии столкновения. Это, в частности, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. Вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Марьинке, Георгиевке, Максимилианивке, Победе, Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении втекущие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают оборонительные действия. За сутки зафиксированы российские обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области; Дудчаны, Берислав, Веселое, Бургунка, Белозерка, Днепровское Херсонской области, а также города Херсон.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что на временно оккупированной территории страны медицинские учреждения переполнены ранеными захватчиками. Поэтому оккупанты используют гражданские больницы и другие здания в собственных целях.

Например, в Высоком Запорожской области спортивный зал местной школы российские военные обустроили как свой госпиталь.

По состоянию на 15 апреля на лечении находилось около 100 оккупантов с ранениями разной степени тяжести.

Российские зойды продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай граждан. Так, в городе Бердянск Запорожской области так называемая российская оккупационная власть пытается вывезти похищенную кукурузу, загружая ее на баржи.

В то же время российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятых территорий Украины. В частности, в населенном пункте Таврия Херсонской области захватчики активно совершают домовый обход местных жителей. Они проверяют, есть ли у людей паспорт РФ. Гражданам Украины, не получившим российские документы, сообщают, что у них есть время до 1 июня – иначе такое лицо будет депортировано с конфискацией всего личного имущества.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Наши защитники сбили 4 вражеских БпЛА (2 – типа "Орлан-10", 1 разведывательный "Элерон" и 1 дрон-камикадзе "Ланцет").

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 15 апреля защитники Украины отправили на "концерт Кобзона" еще 520 военных РФ. За весь период полномасштабной войны в Украине потери вражеских войск в живой силе составили 182 070 захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!