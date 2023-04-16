ВСУ ликвидировали еще 520 окупантов и уничтожили 14 единиц бронетехники – Генштаб

За прошедшие сутки, 15 апреля, защитники Украины отправили на "концерт Кобзона" еще 520 военных армии государства-террориста России. Так, за весь период полномасштабной войны в Украине потери вражеских войск в живой силе составили 182 070 захватчиков.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Кроме того, Силы обороны превратили в металлолом десятки единиц техники противника.

В частности, за минувшие сутки на украинской земле утилизированы 4 российских танка (в общей сложности с 24 февраля 2022 года уже 3657), 10 боевых бронированных машин (7083), 10 артиллерийских систем (2795), 3 РСЗО (538), одно средство ПВО, 1 самолет (308), 12 единиц автомобильной (5658) и 2 – спецтехники (326).

Напомним: в США заявили, что оккупантам стало труднее вести войну против Украины из-за нехватки техники. На российскую армию начали негативно влиять наложенные санкции.

Министр финансов США Джанет Йеллен добавила, что установление ограничения на цену российской нефти 60 долларов за баррель может привести к значительному дефициту в бюджете РФ. Чиновница отметила, что РФ должна заплатить за ущерб, причиненный Украине, и ведутся переговоры о возможных механизмах, чтобы это произошло.

Тем временем Силы обороны Украины целенаправленно выполняют свою работу. В частности, на Лимано-Купянском направлении Донецкой области уничтожен вражеский танк Т-90М "Прорыв", модернизированная версия которого стоила Минобороны РФ до $4,3 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– один из дивизионов Нацгвардии Украины уничтожил на Бахмутском направлении вражеской техники приблизительно на $100 миллионов. В частности, бойцы зенитно-ракетного подразделения бригады "Спартан" сбили четыре самолета и два вертолета ВС РФ;

– командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский показал, как под Угледаром в Донецкой области "отдыхают" танки морской пехоты ВС РФ. Утилизировали их бойцы ВСУ.

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