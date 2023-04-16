В США заявили, что из-за санкций РФ не хватает техники для ведения войны

Санкции, наложенные США, уже начали оказывать негативное влияние на армию РФ. Так, оккупантам стало труднее вести войну против Украины из-за недостатка техники.

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Об этом сообщает издание CNN. США систематически подкрепляет ограничения против России.

Министр финансов США Джанет Йеллен добавила, что установление ограничения на цену российской нефти в 60 долларов за баррель может привести к значительному дефициту в бюджете Российской Федерации.

"Санкции и экспортный контроль заставили Россию обращаться в Иран и Северную Корею за военным снаряжением и материалами, а США делают шаги по прекращению уклонения от ограничений", – сказала Йеллен.

Кроме того, министр отметила, что Россия должна заплатить за ущерб, причиненный Украине, и ведутся переговоры о возможных механизмах, чтобы это произошло.

Как сообщал OBOZREVATEL,

– 12 апреля США расширили санкции против России. В частности, в список попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, детско-юношеское провоенное движение "Юнармия", ЧВК "Патриот", компания "Мегафон" и "Металлоинвест".

– 12 апреля Великобритания также ввела новые санкции против России и ее пособников. В частности, в список попали холдинг USM олигарха Алишера Усманова, компания Meritservus HC Limited, которую правительство Британии связало с олигархом Романом Абрамовичем, а также объявленная в розыск в Украине жена кума президента РФ Владимира Путина Оксана Марченко.

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