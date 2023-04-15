"Отдыхают" под Угледаром: Тарнавский показал уничтоженные российские танки. Фото

Под Угледаром в Донецкой области Вооруженные силы Украины уничтожили четыре танка морской пехоты ВС РФ. Украинские воины отправили их на "отдых".

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Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский. Он обнародовал фото уничтоженной российской техники (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Отдыхают орки под Угледаром. Силы обороны держат позиции под этим городом, а также не дают врагу приблизиться к Авдеевке. Наша артиллерия работает точно, каждый воин в окопах сегодня выполняет задачи на самом высоком уровне", – написал Тарнавский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Угледаром почти полностью ликвидирован батальон "Алга" из Казани. Уцелевших российское командование намерено обвинить в дезертирстве.

Параллельно в российском Владивостоке каждый день хоронят разбитых под Угледаром морпехов печально известной 155-й бригады, которую через год уже восемь раз уничтожали и восстанавливали. Катафалки стоят в очереди. В сеть попало видео с Морского кладбища во Владивостоке, где появились целые ряды новых могил.

Также в боях под Угледаром украинские защитники ликвидировали 35-летнего сельского депутата Дашу Дарижапова из Бурятии, преодолевшего более 6 тысяч километров пути, чтобы воевать против ВСУ.

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