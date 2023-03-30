Под Угледаром ликвидировали депутата из Бурятии: преодолел 6 тыс. км, чтобы умереть в Украине. Фото

В боях под Улгедаром на Донетчине украинские защитники ликвидировали 35-летнего российского оккупанта Дашу Дарижапова. Сельский депутат из Бурятии преодолел свыше 6 тыс. км пути, чтобы воевать против ВСУ.

Видео дня

Его настигла смерть якобы от осколочного ранения. "Демилитаризацию" захватчика подтвердили в РФ, анонсируя его похороны на 31 марта (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Согласно некрологу, "четвертый ребенок в семье" Даша Игоревич 13.01.1988 г. р. был родом из села Хуртага Республики Бурятия. Он окончил школу и поступил Бурятское республиканское училище культуры и искусств.

Закончил ли бурят вуз, росСМИ не указывают, но отмечают, что срочную службу тот отслужил – в одном из подразделений Московского военного округа.

После возвращения домой Дарижапов начал работать ветеринаром-санитаром. Позже окончил Бурятскую сельскохозяйственная академию и дальше себе работал, "но уже дипломированным специалистом".

На путинскую "спецоперацию" бурят пошел 21 сентября 2022 года. В оккупационных войсках "мобик" был старшим вычислителем мотострелкового батальона.

"Демилитаризировался" младший сержант Дарижапов 18 марта от осколочных ранений в селе Никольское на Донетчине, что возле Угледара.

Пропагандисты утверждают, якобы Дашу Игоревича представили к посмертному награждению "орденом мужества". но точно лишь то, что на 31 марта в Хуртаге запланировали похороны депутата сельского поселения "Хуртагинское", который погиб как военный преступник.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне в Украине ликвидировали однофамильца министра обороны РФ Сергея Шойгу. В частности, уроженца Хакасии Эмер-Ооловича Сата Шойгу обезвредили во время боев Николаевской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!