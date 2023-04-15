В Бахмуте дивизион Нацгвардии отработал по врагу примерно на $100 млн. Фото

Российские оккупационные войска используют на Бахмутском направлении в основном штурмовики и бомбардировщики, ударные вертолеты разных классов. И только одно из дивизионов Нацгвардии Украины уже уничтожил там такой техники врага примерно на $100 миллионов.

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В частности, бойцы зенитно-ракетного подразделения бригады "Спартан" сбили четыре самолета и два вертолета ВС РФ. О вкладе своих побратимов в оборону Бахмута рассказал офицер НГУ с позывным "Партизан" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По его словам, вражеская авиация преимущественно действовала ночью. Однако украинские военные были бдительны, "приземлили" бомбардировщик Су-24 и три штурмовика Су-25.

Из вертолетов оккупантов наши воины уничтожили два Ми-24, которые еще называют "Крокодилами".

"Партизан" говорит, что один из этих ударных вертолетов трудно было идентифицировать, ведь он находился от них почти в четырех километрах.

"Но мы видели точное его поражение и падение", – заверил военный.

Он признался, что нередко случается, когда подбитая его побратимами техника падает на контролируемую врагом территории. Тогда защитники не могут определить, какого класса это были машины и как они были укомплектованы.

"Но я думаю, что наш дивизион уже отработал примерно на $100 миллионов. Это касается подтвержденных целей", – подчеркнул офицер НГУ.

Отмечается, что переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) гвардейцев оказались эффективным "лекарством" против авиации РФ на Бахмутском направлении.

И это учитывая тот факт, что враг очень интенсивно применяет там свои самолеты и вертолеты. С декабря 2022-го до конца марта этого года защитники фиксировали по меньшей мере четыре вражеских вылета в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны Силы обороны Украины уничтожили не менее 600 единиц боевой авиации ВС РФ. Речь идет о приземлении 307 вражеских самолетов и 293 вертолетов.

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