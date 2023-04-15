ВСУ ликвидировали еще 460 оккупантов и уничтожили 17 единиц вражеской техники: данные Генштаба
Защитник Украины во время боев 14 апреля ликвидировали 460 военных армии РФ. На 416-й день войны российское оккупационное войско поредело уже на 181 550 солдат и офицеров.
Также накануне украинские воины сожгли 17 единиц разной техники и вооружения врага. Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба ВСУ.
Кроме живой силы, бойцы Сил обороны уничтожили на фронте еще четыре боевых бронированных машины (всех 7073), три танка (3653) и одну артиллерийскую систему (2785) оккупантов.
Обезвредили защитники и шесть единиц автомобильной техники с автоцистернами (всего 5646), три единицы спецтехники (324).
В целом с начала войны ВСУ также уничтожили вражеских:
– 2339 БПЛА оперативно-тактического уровня;
– 911 крылатых ракет;
– 535 РСЗО;
– 283 средства ПВО;
– 307 самолетов;
– 293 вертолета;
– 18 кораблей/катеров.
Как сообщал OBOZREVATEL, в марте воины ВСУ установили рекорд по уничтожению РЭБ (комплексов радиоэлектронной борьбы) и РЛС (радиолокационных станций) армии РФ. Всего в течение прошлого месяца было "демилитаризовано" 34 единицы такой техники.
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