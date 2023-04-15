Стоил миллионы долларов: ВСУ уничтожили еще один новейший танк врага 'Прорыв'

Спикер Восточного группирования войск ВСУ Сергей Череватый порадовал украинцев очередными успехами наших бойцов на фронте. На Лимано-Купянском направлении Донецкой области Силы обороны уничтожили вражеский танк Т-90М "Прорыв", модернизированная версия которой обошлась Минобороны РФ до $4,3 млн долларов.

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Об этом военный рассказал в эфире телемарафона UA Разом. Он заметил, что российские войска не прекращают обстреливать позиции Вооруженных сил нашей страны, но при этом сами получают внушительный ответ.

"За прошедшие сутки враг 307 раз обстрелял там наши позиции по реактивной и ствольной артиллерии. Кроме танка Т-90 на этом направлении уничтожены российские БМП-1, которые были сняты с вооружения, а также артиллерийский тягач. Противник несет потери и живой силы – 12 захватчиков стали 200-ми, еще 44 ранены", – пояснил Череватый.

Танк Т-90М "Прорыв" имеет многотопливный дизельный двигатель мощностью 1130 л. Вооружение этой боевой машины представляет собой систему управления огнем "Калина", 125 мм танковая пушка, управляемая ракета 9М119М, которая может поражать танки и вертолеты. Для борьбы с противотанковыми гранатометчиками в арсенале танка есть осколочно-фугасные снаряды дистанционного подрыва. Расстояние атаки – до 5 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский обнародовал фото уничтоженного "квартета" вражеских танков морской пехоты ВС РФ. Сейчас четыре боевые машины "отдыхают" под Угледаром в Донецкой области.

13 апреля 2022 года противокорабельная ракета "Нептун", выпущенная Военно-морскими силами ВСУ, потопила легендарный крейсер "Москва", который был гордостью ВС РФ. В последний раз российский Черноморский флот терял флагманы такого типа больше века назад, поэтому прошлогодний удар по вражескому судну стал по-настоящему торжественным, вдохновляющим событием для всей Украины.

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