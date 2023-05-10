Оккупанты обстреляли Волчанск, погиб мужчина, под завалами может находиться женщина
Харьковщина 10 мая снова оказалась под огнем российских войск. Захватчики ударили из артиллерии по мирным жителям города Волчанск Чугуевского района.
Предварительно известно о гибели мужчины, спасатели также ищут женщину, которая может находиться под завалами здания, разрушенного российскими снарядами. Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синьогубов.
"Враг из артиллерии снова обстрелял мирных жителей в городе Волчанск. К сожалению, в результате этого обстрела погиб гражданский мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. По предварительной информации, под завалами еще может находиться одна женщина. На месте работают все экстренные службы", – отметил Синегубов.
Напомним, пограничный Волчанск регулярно оказывается под вражеским огнем.
Так, 18 апреля российские захватчики били из авиации прямо по центру города. Тогда сообщалось о двух убитых Россией гражданских жителей Волчанска. Повреждения получили жилые дома, гражданская инфраструктура и городской рынок.
В результате пожара, раскинувшегося на рынке на площадь более 1 тыс.кв м, уничтожены 60 павильонов, еще около 150 получили повреждения.
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