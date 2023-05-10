Оккупанты обстреляли Волчанск, погиб мужчина, под завалами может находиться женщина

Харьковщина 10 мая снова оказалась под огнем российских войск. Захватчики ударили из артиллерии по мирным жителям города Волчанск Чугуевского района.

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Предварительно известно о гибели мужчины, спасатели также ищут женщину, которая может находиться под завалами здания, разрушенного российскими снарядами. Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синьогубов.

"Враг из артиллерии снова обстрелял мирных жителей в городе Волчанск. К сожалению, в результате этого обстрела погиб гражданский мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. По предварительной информации, под завалами еще может находиться одна женщина. На месте работают все экстренные службы", – отметил Синегубов.

Напомним, пограничный Волчанск регулярно оказывается под вражеским огнем.

Так, 18 апреля российские захватчики били из авиации прямо по центру города. Тогда сообщалось о двух убитых Россией гражданских жителей Волчанска. Повреждения получили жилые дома, гражданская инфраструктура и городской рынок.

В результате пожара, раскинувшегося на рынке на площадь более 1 тыс.кв м, уничтожены 60 павильонов, еще около 150 получили повреждения.