Били из авиации прямо по центру города: оккупанты обстреляли Волчанск, есть погибшие. Фото

Вечером 18 апреля российские войска нанесли удары из авиации по центру Волчанска на Харьковщине. Погибли два человека.

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Поврежден городской рынок и частные дома. Об этом сообщили в ГСЧС и в Харьковской областной военно-гражданской администрации.

Накануне вечером, около 22:00, российские войска нанесли удары по авиации по городу Волчанск Чугуевского района Харьковской области.

"После 22:00 18 апреля произошел массированный обстрел города Волчанск на Харьковщине. Оккупанты били из авиации прямо по центру города. В результате удара возникли пожары, на ликвидацию которых спасатели выехали сразу после прекращения взрывов", – отметили в ГСЧС.

Захватчики по привычке били по жилой застройке и социальной инфраструктуре. Предварительно оккупанты сбросили на город две авиабомбы. На местах прилетов вспыхнули пожары.

"По прибытию к месту происшествия было обнаружено 2 очага горения: на территории частного домовладения и на местном рынке. Так, в первом случае горели 2 жилых дома, летняя кухня, 2 дворовые застройки на общей площади 500 кв.м. Еще 10 соседних домов получили повреждения. По предварительным данным пострадали 2 человека. Во втором случае горели около 60 торговых павильонов на площади 1000 кв.м. Кроме того, огнем и взрывными волнами повреждены еще около 150 павильонов", – описали масштабы разрушений в ГСЧС.

Тушили пожары спасатели до 4 часов утра.

По оценкам ГСЧС, городской рынок разрушен практически на 90%. Тем временем спасатели искали под завалами одного из домов супругов.

Тела 50-летнего мужчины и 44-летней женщины были найдены в ходе поисково-спасательной операции.

"Во время поисково-спасательных работ на месте авиационного удара в Волчанске найдены тела 2 погибших гражданских людей – 50-летнего мужчины и женщины 44 лет. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Работы по разбору завалов продолжаются", – написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Напомним, несколько дней назад аойска РФ ударили управляемыми авиабомбами по приграничью Черниговщины. Под вражеский огонь попало промышленное предприятие в Семеновском районе. Ранения получил один работник предприятия. Кроме того, разрушены постройки на территории.