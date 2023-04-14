Войска РФ ударили управляемыми авиабомбами по приграничью Черниговщины, есть раненый – ОК 'Север'

Оккупационная российская армия в пятницу, 14 апреля, ударила по приграничной с РФ Черниговской области Украины. Под вражеский огонь попало промышленное предприятие в Семеновском районе региона.

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Оккупанты атаковали приграничье Черниговщины управляемыми авиабомбами. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Север" в Telegram. Там также показали последствия авиаудара оккупантов.

Как отмечается, после обстрела россиянами ранения получил один работник предприятия. Кроме того, есть разрушение построек.

На месте удара российской армии работали украинские правоохранители и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 4 апреля в селе Печенюги Черниговской области российские захватчики нанесли авиаудар с истребителя Су-35. Снаряд упал на частный дом и принадлежности хозяина на территории двора, вспыхнул пожар.

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