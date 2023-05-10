В ISW объяснили, почему Россия усилила ракетные удары по Украине и может ли это повлиять на подготовку ВСУ к контрнаступлению

Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине и пытается наносить их не так массово, но почти каждый день. Вероятно, это связано с предстоящим контрнаступлением Сил обороны, хотя эффективность таких атак противника – под сомнением.

Видео дня

Американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 9 мая заявил, что российские войска могут пытаться наносить почти ежедневные серии ракетных ударов, "чтобы изобразить себя сдерживающими потенциальные предстоящие украинские контрнаступательные операции". "Хотя снижение эффективности ударов, вероятно, не будет существенно ограничивать действия Украины", – предположили аналитики.

Они указали на то, что в ночь на 9 мая ВС РФ снова ударили ракетами по нашей стране.

Были задействованы "Калибр" и Х-101/Х-555, а также С-300. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался, что все восемь крылатых ракет "Калибр" и 15 из 17 Х-101/Х-555 были сбиты.

По сообщению Генштаба, три российские С-300 поразили гражданскую инфраструктуру в Краматорске и Константиновке Донецкой области.

Однако российское министерство обороны ожидаемо назвало ракетную атаку успешной. По версии страны-агрессора, был совершен "сосредоточенный удар по украинским пунктам временной дислокации и складам боеприпасов". Противник утверждает, что все цели были поражены.

"Продолжение ракетных ударов РФ в меньшем масштабе, чем ежедневные удары во время неудавшейся российской кампании по объектам критической инфраструктуры Украины, вероятно, указывает на то, что российские силы больше сосредоточены на поддержании регулярных серий ракетных ударов, чем на их фактической эффективности", – заявили в ISW.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Государственном департаменте США считают, что войска Российской Федерации усилили количество ракетных атак на украинские города из-за провалов захватчиков на поле боя. Там сказали, что полномасштабная война, которую российский диктатор Владимир Путин объявил против Украины, пошла не по его плану.

– Офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров назвал цели, которые преследуют практически ежедневные атаки страны-оккупанта на Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!