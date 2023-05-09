Путинские ракеты Х-22 падают, не долетая до целей. Почему враг ежедневно атакует Украину? Интервью с военным экспертом Крамаровым

Практически ежедневные атаки страны-оккупанта России на Украину преследуют две цели. Во-первых, это привязка к "сакральной" дате 9 мая – враг пытается одержать определенные победы на фронте. Во-вторых, оккупант пытается уничтожить резервы, которые накопила украинская армия накануне контрнаступления. Впрочем, довольно часто оружие оккупанта советских времен даже не нужно сбивать – оно падает само. Например, ракеты Х-22 имеют старую проблему с топливной системой, поэтому большая часть после запуска падает, не долетая до цели.

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Оккупированный Крым может быть освобожден путем осады, которая может длиться до полугода. Но одним из главных условий деоккупации является уничтожение Крымского моста, по которому может быть нанесено сразу несколько ударов. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

– Американский политолог Фрэнсис Фукуяма предположил, что украинская армия может деоккупировать Крым, не заходя на территорию полуострова. Для этого нужно освободить Херсонскую область, а также перерезать две артерии оккупанта – железнодорожную линию из России в Крым и Керченский (Крымский) мост. По вашим оценкам, действительно ли именно так может выглядеть освобождение Крыма?

– Это один из возможных сценариев относительно возможности деоккупации полуострова. Однако для того, чтобы он стал реалистичным, во-первых, нам нужно существенно разрушить Крымский мост. Не просто вывести его из строя, но сделать невозможным его восстановление врагом.

Во-вторых, нам нужно оружие, средства поражения, которыми мы могли бы полностью контролировать как территорию полуострова, так и территорию вокруг Крыма. Потому что, например, то же морское сообщение никто не отменял. Соответственно, для того, чтобы сделать невозможным обеспечение крымского гарнизона врага морским путем, нужны соответствующие средства, например, авиация, которая позволит контролировать все порты, а также территорию вокруг полуострова.

В-третьих, с 2014 года Крым методически превращался в укрепленный военный объект, военную базу. Там есть запасы вооружения, в частности, запасы для выполнения стратегических задач обороны. Поэтому даже если мы возьмем под полный огневой контроль ситуацию вокруг Крыма, думаю, скорым процесс его освобождения не будет. Думаю, эта осада будет продолжаться в течение определенного времени – не менее трех или даже шести месяцев.

– Как вы думаете, почему до сих пор стоит Крымский мост? Это потому, что пока нет необходимости в его уничтожении или потому что он хорошо защищен?

– Я думаю, он до сих пор стоит, потому что у нас нет возможности теми средствами поражения, которые у нас есть, полностью вывести его из строя. Как дорожное полотно, так и железнодорожное сообщение. Думаю, как только у нас появятся такие средства и такая возможность, Крымский мост будет разрушен. Скорее всего, он будет разрушен не в одном, а в нескольких местах – в трех-четырех, чтобы полностью исключить его потенциальное восстановление.

– Мы видим, как часто враг пытается атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе. По-вашему, с чем это связано? Это попытка помешать контрнаступлению ВСУ или иная причина?

– Нет, я думаю, во-первых, это привязка к определенным сакральным датам. Во-вторых, это попытка врага уничтожить силы и средства, которые накопила Украина для проведения эффективного контрнаступления.

– 7 мая в Одессе и области раздались взрывы. Этот регион был атакован ракетами Х-22, которых, как говорят эксперты, в России достаточно большое количество. Почему была выбрана именно Одесщина? Почему именно юг нашей страны?

– Абсолютно та же причина. Если мы посмотрим на объекты, по которым попали, то это старый, еще с советских времен, склад для пищевой продукции. Россияне пытаются попасть в места, где, по их информации, находятся, например, наши склады боекомплекта для новейшей техники, которая нам предоставлена, или грузовая техника и так далее.

Интересно, что на самом деле было зафиксировано восемь пусков ракет Х-22, но долетели и попали всего две. Дело в том, что в этих ракетах еще с советских времен была проблема с топливными ячейками. Есть подозрение, что эти ракеты просто не долетели – где-то на маршруте они упали из-за отказа топливной системы.

– Согласно сводке Генштаба ВСУ за 8 мая, российские оккупанты проводят "эвакуацию" местных жителей из Токмака Запорожской области в направлении Бердянска. Предполагаете ли вы, что накануне контрнаступления украинской армии оккупант может совершить ряд "жестов доброй воли" и добровольно покинуть определенные территории Украины?

– По моему мнению, "эвакуация" местных жителей – не столько подготовка к "жесту доброй воли", сколько подготовка к обороне. Потому что в любом случае гражданское население мешает, хотя оккупанты часто им прикрываются.

Интересно, что в основном вывозят тех местных жителей, о ком есть информация о проукраинской настроенности. Почему это делается? Чтобы предотвратить себя от возможной диверсии во время активных наступательных действий нашей армии, в том числе корректировка огня украинской артиллерии, выдача позиций, мест хранения боекомплекта, командных штабов и т. д. Соответственно, такое проукраинское население пытаются "эвакуировать" с целью обезопасить себя.

Плюс, как известно, армия России постоянно использует террористические методы. Для них взятие заложников является нормальной практикой.

Параллельно наиболее ценные кадры из пророссийских администраций коллаборантов также вывозят с целью, чтобы в дальнейшем обезопасить себя от выдачи этими лицами определенной информации, чтобы она не попала в наши руки.