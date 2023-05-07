В Одесской области раздались взрывы: известны первые детали

В Одесской области вечером в воскресенье, 7 мая, прогремели взрывы. Оккупационная армия России атаковала регион ракетами.

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Взрывы было слышно около 23:20. В этом время почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на своем канале в Telegram сообщил о работе ПВО.

Также он отметил, что оккупанты запустили по Одесщине ракеты. Подробности вражеской атаки официально должны сообщить в командованим Воздушных сил или ОВА.

"Одещина. Произошла вражеская ракетная атака. Выдохните. Все остальные подробности – позже", – говорится в сообщении Братчука.

По данным местных Telegram-каналов, взрыв прогремел и в самом областном центре.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил жителей Одессы об опасности. "Одесса! Аккуратно. Не игнорируйте тревогу", – написал он в Telegram.

Мониторинговые каналы сообщали про активность вражеской авиации.

Напомним, что ночью 4 мая Россия атаковала Одессу 15 дронами-камикадзе Shahed-131/136 иранского производства. Из них 12 БПЛА защитники неба сбили, но зафиксирован и прилет – по общежитиям одного из учебных заведений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 мая в Киеве прогремели многочисленные взрывы во время воздушной тревоги. Над Киевщиной было обнаружено несколько воздушных целей. В столице ПВО сбила дрон, его обломки повлекли за собой пожар.

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